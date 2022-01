Il Milan prova lo sgambetto a Inter e Juventus: lo scambio per il sì (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Milan prova lo sgambetto a Inter e Juventus: le carte rossonere per avere la meglio per il centrocampista che piace alle rivali Il Milan va all’assalto e prova lo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Illo: le carte rossonere per avere la meglio per il centrocampista che piace alle rivali Ilva all’assalto elo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

LelloPinto : @niccolobossini NO! Farà tanti di quei casini, andrà in tilt. Se fischia pro Milan, è perché deve riparare il danno… - JNerazzurro : RT @_PadreMaronno2: Lille: 50mln Milan: 5 mila lire Operazione complicata ma #Maldini ci prova. - a_velha_senhora : @barellowski @Erofjodena @juanito92e @Gazzetta_it ogni 100 articoli pro inter e milan prova a scrivere una cagata s… - _PadreMaronno2 : Lille: 50mln Milan: 5 mila lire Operazione complicata ma #Maldini ci prova. - Gaucho_RN : Il Milan non si arrende per Botman, contatti nelle ultime ore, se non si riesce a gennaio si prova a bloccarlo per… -