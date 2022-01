Il meglio e il peggio: Draghi per Palazzo Chigi, Berlusconi per il Colle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da circa un mese ormai la priorità assoluta di tutti i giornali e delle televisioni è di indovinare chi concluderà da vincitore la corsa al Quirinale che inizierà tra pochi giorni nel Parlamento. Essendo già l’attuale presidente del Consiglio in carica Mario Draghi in posizione di discreto vantaggio, ma con l’anziano pluri-ex “premier” Berlusconi, in affannosa quanto disperata caccia a quello che lui considera il meritato “premio” alla sua incomparabile “carriera” (accompagnato come sempre da miriadi di cortigiani starnazzanti e beneauguranti alla incipiente vittoria, ma pronti allo sdegno se ciò non accadesse) la disputa mediatica è giunta, ancora una volta, a monopolizzare tutto lo spazio delle prime pagine dei giornali e delle televisioni. Al di là dei media (e delle possibili ambizioni dei due contendenti), occorrerebbe tuttavia prestare almeno un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da circa un mese ormai la priorità assoluta di tutti i giornali e delle televisioni è di indovinare chi concluderà da vincitore la corsa al Quirinale che inizierà tra pochi giorni nel Parlamento. Essendo già l’attuale presidente del Consiglio in carica Marioin posizione di discreto vantaggio, ma con l’anziano pluri-ex “premier”, in affannosa quanto disperata caccia a quello che lui considera il meritato “premio” alla sua incomparabile “carriera” (accompagnato come sempre da miriadi di cortigiani starnazzanti e beneauguranti alla incipiente vittoria, ma pronti allo sdegno se ciò non accadesse) la disputa mediatica è giunta, ancora una volta, a monopolizzare tutto lo spazio delle prime pagine dei giornali e delle televisioni. Al di là dei media (e delle possibili ambizioni dei due contendenti), occorrerebbe tuttavia prestare almeno un ...

