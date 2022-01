Il Governo si scorda di scioglierla E CasaPound carica la Polizia Ecco cosa c’è dietro gli scontri avvenuti ieri durante lo sgombero di un immobile a Roma Ma la Lega strizza l’occhio agli estremisti neri

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Scattatomattina lodell’dell’Inps occupato abusivamente danel quartiere Casal Bertone (leggi l’articolo), a, i militantihanno cercato di sbarrare il passoagenti, lanciando fumogeni e bombe carta, e ferendo sei poliziotti. Nonostante da mesi si parli dell’opportunità di sciogliere le organizzazioni di estrema destra, ildi Mario Draghi non si prende però ancora la briga di varare un simile provvedimento. I FATTI.gli occupanti dello stabile si sono fatti trovare dalle forze dell’ordine davanti alla sede del circolo e hanno reagito allo, dando vita a degliche hanno fatto finire in ospedale sei gli agenti del reparto ...

Advertising

CiccioniSe : RT @fcolarieti: Il Governo si scorda di scioglierla. E CasaPound carica la Polizia. Ecco cosa c’è dietro gli scontri avvenuti ieri durante… - fcolarieti : Il Governo si scorda di scioglierla. E CasaPound carica la Polizia. Ecco cosa c’è dietro gli scontri avvenuti ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo scorda

LA NOTIZIA

... valori con cui affrontare e battere il Virus, il Ministro tedesco siun fondamentale: come ...o comunque l'obbligo per lavorare vien considerato normale dalla politica in Italia (il...... che appare piena di marchette politico - elettorali; che dà i soldi ai ricchi ela sanità ... e non poteva essere diversamente, visto che il capo del, che nessuno ha eletto, è l'ex ...Tutti gli abitanti del neonato comune sono ancora iscritti all'anagrafe di Trapani. E la Regione "dimentica" di spedirla in arancione ...