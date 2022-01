(Di venerdì 21 gennaio 2022) Contiene nuove misure per contenere il costo delle bollette dell'energia e aiuti per i settori in crisi a causa della pandemia

Advertising

Antonio_Tajani : Bene l'@Europarl_IT che ha approvato la risoluzione che impegna l'Ue a contrastare le violenze della Cina comunista… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo ha approvato un nuovo decreto “sostegni” - ArturoP66023286 : Supermercati marcia indietro del governo. Approvato il dpcm: l’elenco ufficiale - ilpost : Il governo ha approvato un nuovo decreto “sostegni” - RossellaCucche1 : Supermercati marcia indietro del governo. Approvato il dpcm: l’elenco ufficiale - Il Paragone -

Ultime Notizie dalla rete : governo approvato

Ma il premier, per ora, sembra concentrato sulle azioni di. Intanto il Consiglio dei ministri haun decreto, su richiesta del Parlamento, che autorizza i grandi elettori in ...Il Consiglio dei Ministri hail decreto - legge che interviene anche per far fronte al caro bollette . L'esecutivo era ... Con il provvedimento di oggi ilinterviene nuovamente con 1,7 ...5' di lettura 21/01/2022 - Via libera oggi dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per l’adozione di un “Codice della ricostruzione”. “Una riforma di portata storica, che punta a definir ...La legge Omnibus del centrodestra, quella dei più disparati regali, è stata impugnata dal Governo di Mario Draghi davanti alla Corte Costituzionale. Era nell’aria che questo f ...