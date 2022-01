Il governo Draghi apre agli indennizzi per i danneggiati dai vaccini (con un piano: l’obbligo per tutti) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il governo Draghi apre agli indennizzi per i danneggiati dai vaccini contro il Coronavirus. Nel Decreto Ristori oggi al voto in consiglio dei ministri saranno previsti indennizzi per risarcire gli eventuali danneggiati dalla vaccinazione. Come per molto tempo ha chiesto la Lega. Ma la norma potrebbe fare da apripista a un progetto che il premier Draghi accarezza da tempo: l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani. Imposto in maniera graduale per fasce d’età. E del quale l’obbligo per gli over 50 rappresenterebbe soltanto un primo passo. Il Decreto Ristori Salvo sorprese dell’ultim’ora, quindi, il Decreto Ristori porterà in dote gli indennizzi ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilper idaicontro il Coronavirus. Nel Decreto Ristori oggi al voto in consiglio dei ministri saranno previstiper risarcire gli eventualidalla vaccinazione. Come per molto tempo ha chiesto la Lega. Ma la norma potrebbe fare da apripista a un progetto che il premieraccarezza da tempo:vaccinale pergli italiani. Imposto in maniera graduale per fasce d’età. E del qualeper gli over 50 rappresenterebbe soltanto un primo passo. Il Decreto Ristori Salvo sorprese dell’ultim’ora, quindi, il Decreto Ristori porterà in dote gli...

