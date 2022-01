Il giudice sportivo | Bologna - Inter andrà giocata Il 31 deciderà sulle altre tre gare

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilha comunicato che, che non è stata disputata il 6 gennaio alle 12.30 per l'emergenza Covid che aveva colpito i rossoblù, dovrà essere. Si è riservato invece ...

Advertising

sportface2016 : +++Giudice Sportivo: #BolognaInter nessuno 0-3 a tavolino, va giocata+++ #SerieA - capuanogio : Oggi il giudice sportivo sulle partite rinviate lo scorso 6 gennaio. L'#Atalanta si è costituita contro il #Torino… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #BolognaInter si rigioca: lo ha deciso il Giudice Sportivo ? - titty_napoli : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? #BolognaInter si rigioca: lo ha deciso il Giudice Sportivo ? - tektronflame : RT @marifcinter: +++ Giudice sportivo: nessun addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla soc… -

Ultime Notizie dalla rete : giudice sportivo

Calcio e Finanza

Ilha comunicato che Bologna - Inter, che non è stata disputata il 6 gennaio alle 12.30 per l'emergenza Covid che aveva colpito i rossoblù, dovrà essere giocata. Si è riservato invece di ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: niente 0 - 3 a tavolino per Bologna - Inter. Le decisioni sulle partite non disputate il 6 gennaio È arrivata la decisione delsu Bologna - Inter: la gara andrà ...L'udienza si terrà da remoto nella "stanza virtuale" del giudice delegato dottor Sergio Rossetti ... dell'impianto natatorio e palazzetto con organizzazione di attività sportive varie e commercio al ...Niente ko a tavolino per il Bologna. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea per la mancata disputa di Bologna-Inter lo ...