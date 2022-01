Il giallo dell'imprenditrice Maria Chiara Gavioli, trovata morta nella sua villa (Di sabato 22 gennaio 2022) Maria Chiara Gavioli, imprenditrice trevigiana di 47 anni, è stata trovata morta il 19 gennaio scorso nella sua abitazione di Mogliano Veneto, una villa settecentesca. Da quanto emerso finora, il decesso della donna, ex modella, sarebbe avvenuto nel sonno a causa di un arresto cardiocircolatorio. Il suo corpo, secondo quanto riportano le cronache locali, è stato trovato dalla governante accanto ad alcuni medicinali. Gavioli, che lascia due figli di 11 e 15 anni, soffriva da tempo di problemi di salute. Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022)trevigiana di 47 anni, è statail 19 gennaio scorsosua abitazione di Mogliano Veneto, unasettecentesca. Da quanto emerso finora, il decessoa donna, ex moa, sarebbe avvenuto nel sonno a causa di un arresto cardiocircolatorio. Il suo corpo, secondo quanto riportano le cronache locali, è stato trovato dalla governante accanto ad alcuni medicinali., che lascia due figli di 11 e 15 anni, soffriva da tempo di problemi di salute.

Advertising

statodelsud : Il giallo dell’imprenditrice Maria Chiara Gavioli, trovata morta nella sua villa - Pino__Merola : Il giallo dell’imprenditrice Maria Chiara Gavioli, trovata morta nella sua villa - pietromichi : Abbiamo giocato una Supercoppa con Cuadrado e de Ligt squalificati per cartellini presi in campionato e devo vedere… - mazinga_zebra : @TUTTOJUVE_COM Con il giallo a Pjanic era vittoria automantica dell’inter?.. non la sapevo sta regola! Un po come i… - infoitinterno : Il giallo dell'imprenditrice Maria Chiara Gavioli, trovata morta nella sua villa -