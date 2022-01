Il farmaco da 2 milioni di euro a trattamento, ora i consumatori denunciano Novartis: "Abuso di posizione dominante" (Di venerdì 21 gennaio 2022) La storia dell'incredibile guarigione del piccolo Theo, a cui erano stati diagnosticati appena 18 mesi di vita per via della... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) La storia dell'incredibile guarigione del piccolo Theo, a cui erano stati diagnosticati appena 18 mesi di vita per via della...

Advertising

avespartacus : RT @wwwmeteoit: Troppi antibiotici: 1,2 milioni di morti l’anno per infezioni farmaco resistenti - Mikefalco : RT @lucaisnardi: Tre considerazioni: 1 @piersileri ma quindi sono ancora sperimentali come diceva #Frajese 2 strana la scelta ricaduta pro… - DanyEffe83 : RT @lucaisnardi: Tre considerazioni: 1 @piersileri ma quindi sono ancora sperimentali come diceva #Frajese 2 strana la scelta ricaduta pro… - Fabrizio_Basile : @zeratul75 @En__ry @KKFabioKK @WiXXolo @pietroraffa Troppe trombosi? Allora forse ti ostini a non capire. Ci riprov… - MariMario1 : @Palazzo_Chigi quindi dopo 1 anno che avete vaccinato (molti con ricatto e obbligo) milioni di persone fate gli stu… -