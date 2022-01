“Il cancro ha colpito anche fegato, intestino e polmoni”, peggiorano le condizioni di Pelé (Di venerdì 21 gennaio 2022) peggiorano le condizioni di Pelé, l’ex calciatore è in cura dopo aver scoperto un tumore al colon. Le voci provenienti dal Brasile sono preoccupanti, il tumore si sarebbe diffuso. Secondo quanto riporta ESPN O Rei si sarebbe sottoposto ad un nuovo ciclo di chemioterapia. L’ex Santos sarebbe rimasto ricoverato per 48 ore in un ospedale di San Paolo, poi il rientro a casa nella giornata di giovedì. Il suo entourage ha specificato che al momento “si trova in condizioni clinicamente stabili”. Secondo le voci provenienti dai media brasiliani, che non sono state ancora confermate ufficialmente, gli ultimi esami avrebbero evidenziato la presenza di metastasi al fegato, all’intestino e ai polmoni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022)ledi, l’ex calciatore è in cura dopo aver scoperto un tumore al colon. Le voci provenienti dal Brasile sono preoccupanti, il tumore si sarebbe diffuso. Secondo quanto riporta ESPN O Rei si sarebbe sottoposto ad un nuovo ciclo di chemioterapia. L’ex Santos sarebbe rimasto ricoverato per 48 ore in un ospedale di San Paolo, poi il rientro a casa nella giornata di giovedì. Il suo entourage ha specificato che al momento “si trova inclinicamente stabili”. Secondo le voci provenienti dai media brasiliani, che non sono state ancora confermate ufficialmente, gli ultimi esami avrebbero evidenziato la presenza di metastasi al, all’e ai. L'articolo CalcioWeb.

