Il camper "GiovaniSìVaccinano" davanti alle scuole del territorio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Farà tappa anche nell'Empolese Valdelsa il camper di GiovaniSìVaccinano della Regione Toscana, messo a disposizione delle scuole per accelerare le vaccinazioni di bambine e bambini che hanno tra i 5 e ... Leggi su lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Farà tappa anche nell'Empolese Valdelsa ildidella Regione Toscana, messo a disposizione delleper accelerare le vaccinazioni di bambine e bambini che hanno tra i 5 e ...

Advertising

amiatanews : Toscana. #GiovaniSìVaccinano, cosa fare per richiedere il camper nelle scuole - Nazione_Empoli : Il camper “GiovaniSìVaccinano“ davanti alle scuole del territorio - toscananotizie : #GiovaniSìVaccinano, cosa fare per richiedere il camper nelle scuole ?? - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - #GiovaniSìVaccinano: cosa fare per richiedere il camper nelle scuole. Le scuole dovranno raccorda… - ilGiunco : #GiovaniSìVaccinano: cosa fare per richiedere il camper nelle scuole - -

Ultime Notizie dalla rete : camper GiovaniSìVaccinano Il camper "GiovaniSìVaccinano" davanti alle scuole del territorio Farà tappa anche nell'Empolese Valdelsa il camper di GiovaniSìVaccinano della Regione Toscana, messo a disposizione delle scuole per accelerare le vaccinazioni di bambine e bambini che hanno tra i 5 e gli 11 anni. La task force organizzativa è ...

Vaccinano, cosa fare per richiedere il camper nelle scuole ... per avere compreso quanto sia importante vaccinare i loro figli e per come hanno accolto l'iniziativa del camper di GiovaniSìVaccinano, andando ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa". A breve, ...

Farà tappa anche nell'Empolese Valdelsa ildidella Regione Toscana, messo a disposizione delle scuole per accelerare le vaccinazioni di bambine e bambini che hanno tra i 5 e gli 11 anni. La task force organizzativa è ...... per avere compreso quanto sia importante vaccinare i loro figli e per come hanno accolto l'iniziativa deldi, andando ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa". A breve, ...