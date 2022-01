Il Campanile di Mortegliano racconta

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nasce il podcast: “”, 11 storiete dai cittadinire il territorio di, Lavariano e Chiasiellis attraverso le voci di chi lo abita. Questo, è l’obiettivo del progetto “” a cura di ETRARTE, Associazione Culturale udinese che promuove la ricerca artistica contemporanea, realizzato con gli artisti e audiodocumentaristi Riccardo Giacconi e Carolina Valencia Caicedo (Botafuego Audio). Il progetto si è sviluppato attraverso una residenza d’artista: Riccardo Giacconi e Carolina Valencia Caicedo sono stati invitati ad abitare il territorio comunale, risiedendo in loco, entrando nelle case, parlando con le persone e condividendo con loro scambi culturali e momenti conviviali. In questo modo, hanno potuto costruire un quadro narrativo in cui si parla del patrimonio die delle sue frazioni, ...