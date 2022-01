Il bollettino Covid di oggi 21 gennaio 2022: 179.106 nuovi casi e 373 vittime (Di venerdì 21 gennaio 2022) Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 21 gennaio 2022. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 179.106 nuovi casi di Covid e 373 decessi. Gli attuali positivi nel nostro Paese arrivano a quota 2.695.703, con un... Leggi su today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Coronavirus, ildivenerdì 21. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 179.106die 373 decessi. Gli attuali positivi nel nostro Paese arrivano a quota 2.695.703, con un...

Advertising

marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - Nazione_Umbria : Covid Umbria 21 gennaio, il bollettino: scende ancora la curva del contagio - rossaIII : RT @ilmessaggeroit: #covid, il #bollettino di oggi 21 gennaio 2022: 179.106 casi e 373 morti. Tasso di positività al 16% -