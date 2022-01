Il 2021 difficile dell’automotive: -23,5 percento di immatricolazioni rispetto al pre-pandemia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel 2019 le immatricolazioni d’auto in Italia erano quasi due milioni, per la precisione 1.928.197; nel 2021 invece sono 1.475.393. Parliamo di una flessione di quasi un quarto, più precisamente del 23,5 percento. Quello appena trascorso, insomma, non è assolutamente da considerarsi come l’anno della ripartenza per il settore automotive; al contrario, può essere considerato ancora un anno con il freno a mano tirato. Si pensi, a tal proposito, che anche nei confronti del 2020 dei lockdown (le attività del settore hanno chiuso almeno un mese e mezzo) e dell’inizio della pandemia la situazione è solo leggermente migliorata: rispetto al milione e 475mila auto del 2021 nel 2020 sono state immatricolate poco più di un milione e 394mila auto. “Quello dell’automotive – ... Leggi su fmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel 2019 led’auto in Italia erano quasi due milioni, per la precisione 1.928.197; nelinvece sono 1.475.393. Parliamo di una flessione di quasi un quarto, più precisamente del 23,5. Quello appena trascorso, insomma, non è assolutamente da considerarsi come l’anno della ripartenza per il settore automotive; al contrario, può essere considerato ancora un anno con il freno a mano tirato. Si pensi, a tal proposito, che anche nei confronti del 2020 dei lockdown (le attività del settore hanno chiuso almeno un mese e mezzo) e dell’inizio dellala situazione è solo leggermente migliorata:al milione e 475mila auto delnel 2020 sono state immatricolate poco più di un milione e 394mila auto. “Quello– ...

