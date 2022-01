I video che negano il cambiamento climatico su TikTok hanno 1,53 milioni di visualizzazioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) I social non fanno ancora abbastanza, nonostante i vari proclami, per combattere la disinformazione sul cambiamento climatico. Questa è la conclusione alla quale sono recentemente giunti gli esperti di Advance Democracy, un’organizzazione di ricerca che studia la disinformazione. Il quadro non è dei migliori andando a guardare alle principali piattaforme social del mondo. Bufale, falsità e cospirazioni sul clima continuano a trovare ampio spazio su Youtube, Facebook, Twitter e – da questa ricerca – emerge come nemmeno il social cinese sia immune alla questione: le bufale clima su TikTok generano, infatti, moltissime visualizzazioni e i video non sono etichettati. LEGGI ANCHE >>> Capodanno di Primavalle, non si trasformi un video TikTok in una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) I social non fanno ancora abbastanza, nonostante i vari proclami, per combattere la disinformazione sul. Questa è la conclusione alla quale sono recentemente giunti gli esperti di Advance Democracy, un’organizzazione di ricerca che studia la disinformazione. Il quadro non è dei migliori andando a guardare alle principali piattaforme social del mondo. Bufale, falsità e cospirazioni sul clima continuano a trovare ampio spazio su Youtube, Facebook, Twitter e – da questa ricerca – emerge come nemmeno il social cinese sia immune alla questione: le bufale clima sugenerano, infatti, moltissimee inon sono etichettati. LEGGI ANCHE >>> Capodanno di Primavalle, non si trasformi unin una ...

