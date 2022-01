I vaccini corrono in Lombardia: quasi 3 milioni di somministrazioni a gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con 2 milioni di somministrazioni dal 1° gennaio ad oggi e quasi 1 milione di prenotazioni al 31 gennaio, la Regione Lombardia si avvia a toccare i 3 milioni di vaccini anti Covid-19 somministrati nel solo primo mese del 2022. “La vaccinazione – rimarca la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – si conferma strumento di protezione importantissimo allo stesso tempo individuale e collettivo. Sia il primo ciclo vaccinale, come scelta di salute, sia la dose di richiamo, per rafforzare la protezione contro le complicanze più gravi della malattia. Grande attenzione è rivolta, in questo momento, ai bambini tra i 5 e gli 11 anni – sottolinea – che, benché siano la fascia più colpita dalla variante Omicron, registrano ancora una percentuale di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con 2didal 1°ad oggi e1 milione di prenotazioni al 31, la Regionesi avvia a toccare i 3dianti Covid-19 somministrati nel solo primo mese del 2022. “La vaccinazione – rimarca la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – si conferma strumento di protezione importantissimo allo stesso tempo individuale e collettivo. Sia il primo ciclo vaccinale, come scelta di salute, sia la dose di richiamo, per rafforzare la protezione contro le complicanze più gravi della malattia. Grande attenzione è rivolta, in questo momento, ai bambini tra i 5 e gli 11 anni – sottolinea – che, benché siano la fascia più colpita dalla variante Omicron, registrano ancora una percentuale di ...

emenietti : quelli che pfizer si arricchisce coi vaccini e poi corrono in farmacia a comprare un antibiotico di pfizer che non… - princess211110 : @4everAnnina @myrtamerlino Anna è troppo gentile, una madre non rispetta le leggi folli e criminali che danneggiano… - UnioneSarda : #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19, corrono le terze dosi: nell’Isola sono quasi 700mila - MELLOWY19135243 : @Odeca8 @vivi3718 @Corriere D’accordo su quasi tutto..la gente dimentica quanto si documenta #BillGates , non altre… - Cla_Gagliardini : @Nerorosa31 @Restart_Rai @paoloigna1 @Cartabellotta Quanto ai vaccini di cosa dovremmo discutere? Gli anziani e i f… -