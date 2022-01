I tormenti europei (irrisolti) sulle sanzioni alla Russia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Bruxelles. Che sia stata una gaffe o no, il presidente americano, Joe Biden, ha aumentato la pressione sull’Unione europea quando, durante la conferenza stampa di mercoledì sera, ha svelato che l’occidente è divisocontro Vladimir Putin in caso di “incursione minore” dellain Ucraina. “E’ molto importante mantenere tutti nella Nato sullo stesso obiettivo. E’ quello che faccio gran parte del tempo. E ci sono differenze dentro la Nato su ciò che i paesi sono disposti a fare”, ha spiegato Biden. In realtà, le differenze sono tutte interne all’Ue. Sono passati oltre due mesi da quando l’Amministrazione americana ha informato i suoi partnerdel rischio di intervento militare russo in Ucraina. Da dicembre l’Ue si è associata agli Stati Uniti nel promettere un “costo altissimo” e ...