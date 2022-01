I ricercatori dell’Università di Bergamo e della Tuscia: “Nuova vita alla plastica monouso di mascherine e camici” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. Single Use PPE Reinforced Asphalt (SUPRA): è questo il nome dell’unico progetto finanziato perché giudicato il miglior progetto sulla attività di ricerca volta alla riduzione dei rifiuti prodotti da plastica monouso nell’ambito del “bando per il finanziamento di attività di ricerca volta alla riduzione dei rifiuti prodotti da plastica monouso – Edizione 2021” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. Proposto dai ricercatori e professori del DEIM (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa) dell’Università della Tuscia, coordinati dal dottor Marco Marconi, prevede la collaborazione dei ricercatori Daniele Landi e Christian Spreafico del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022). Single Use PPE Reinforced Asphalt (SUPRA): è questo il nome dell’unico progetto finanziato perché giudicato il miglior progetto sulla attività di ricerca voltariduzione dei rifiuti prodotti danell’ambito del “bando per il finanziamento di attività di ricerca voltariduzione dei rifiuti prodotti da– Edizione 2021” promosso dal MinisteroTransizione Ecologica. Proposto daie professori del DEIM (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa), coordinati dal dottor Marco Marconi, prevede la collaborazione deiDaniele Landi e Christian Spreafico del ...

