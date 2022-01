I migliori gol non convalidati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Avevo qualche appunto su questa idea, però pensavo che non ne avrei mai scritto. Gol bellissimi mai davvero segnati: che brutto tema. La gioia del gesto riuscito che diventa dolore indescrivibile. Poi è arrivato il gol di Messias contro lo Spezia. Non un gol meraviglioso, è vero, ma un bel gol, soprattutto un gol importante. Non voglio mettere il dito nella piaga del dolore dei tifosi del Milan, ma sarebbe stato uno di quei gol che – chissà – potevano avere un peso specifico. “Ti ricordi dov’eri quando Messias ha segnato allo Spezia?”, una domanda di un futuro che non esiste. Certo il gesto rimane, Messias il suo sinistro a giro l’ha spedito sotto l’incrocio calciando di prima in un momento complicato della partita, mostrando una freddezza da eroe dei film d’azione, ma tutto il resto scompare. Ci ricorderemo dell’errore dell’arbitro, delle sue lacrime, della stucchevole ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Avevo qualche appunto su questa idea, però pensavo che non ne avrei mai scritto. Gol bellissimi mai davvero segnati: che brutto tema. La gioia del gesto riuscito che diventa dolore indescrivibile. Poi è arrivato il gol di Messias contro lo Spezia. Non un gol meraviglioso, è vero, ma un bel gol, soprattutto un gol importante. Non voglio mettere il dito nella piaga del dolore dei tifosi del Milan, ma sarebbe stato uno di quei gol che – chissà – potevano avere un peso specifico. “Ti ricordi dov’eri quando Messias ha segnato allo Spezia?”, una domanda di un futuro che non esiste. Certo il gesto rimane, Messias il suo sinistro a giro l’ha spedito sotto l’incrocio calciando di prima in un momento complicato della partita, mostrando una freddezza da eroe dei film d’azione, ma tutto il resto scompare. Ci ricorderemo dell’errore dell’arbitro, delle sue lacrime, della stucchevole ...

I migliori gol non convalidati Una carrellata di gol meravigliosi annullati.

