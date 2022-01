I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 179.106 casi positivi da coronavirus e 373 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.192 (165 in meno di ieri), di cui 1.707 nei reparti di terapia intensiva (9 Leggi su ilpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 179.106 casi positivi dae 373 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.192 (165 in meno di ieri), di cui 1.707 nei reparti di terapia intensiva (9

Advertising

Adnkronos : I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 21 gennaio - andreuccioli : RT @michele_geraci: #ParliamoDiMondo Perché accusiamo #Russia o #Cina di #imperialismo? Magari lo sono davvero, ma su che basi costruiamo… - viralvideovlogs : RT @Aifa_ufficiale: Pubblicato il primo report con i risultati del monitoraggio sugli #antivirali orali per il trattamento del #COVID19 att… - USLUmbria2 : RT @Aifa_ufficiale: Pubblicato il primo report con i risultati del monitoraggio sugli #antivirali orali per il trattamento del #COVID19 att… -