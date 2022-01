Homo Sapiens, la storia del gruppo di “Bella Da Morire” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli Homo Sapiens, storico gruppo vincitore del Festival Di Sanremo 1977 con il brano “Bella Da Morire”, sarà tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con il salotto pomeridiano di Raiuno “Oggi E’ Un Altro Giorno” in onda a partire dalle 14:00. Homo Sapiens, il successo al Festival Di Sanremo con “Bella Da Morire” Formatisi originariamente sul finire degli anni Sessanta come I Tarli, nel 1971 cambiano il nome in Home Sapiens: i componenti sono Robustiano “Roby” Pellegrini (tastiere), Rodolfo Maltese (chitarra), Maurizio Nuti (voce e chitarra), Claudio Lumetta e Mario Mazzanti. Arrivano al Disco Per L’Estate nel 1974 e nel 1975 rispettivamente con Oh Mary Lou e Tornerai Tornerò che raggiunge le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli, storicovincitore del Festival Di Sanremo 1977 con il brano “Da”, sarà tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con il salotto pomeridiano di Raiuno “Oggi E’ Un Altro Giorno” in onda a partire dalle 14:00., il successo al Festival Di Sanremo con “Da” Formatisi originariamente sul finire degli anni Sessanta come I Tarli, nel 1971 cambiano il nome in Home: i componenti sono Robustiano “Roby” Pellegrini (tastiere), Rodolfo Maltese (chitarra), Maurizio Nuti (voce e chitarra), Claudio Lumetta e Mario Mazzanti. Arrivano al Disco Per L’Estate nel 1974 e nel 1975 rispettivamente con Oh Mary Lou e Tornerai Tornerò che raggiunge le ...

Advertising

CorriereCitta : Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera del gruppo musicale, canzoni, membri e formazione - skifezzagds : TW questo contenuto ottiene materiale sensibile per l’homo sapiens supremus può causare epilessia, cecità momentane… - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #21Gennaio Affetti Stabili Carolina Rey, Romina Carrisi, Natalia Titova, Pino Strabioli Al pia… - stefanodonno75 : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : Mostra Fotografica 2022 'The Homo Sapiens' -