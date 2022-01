Hockey ghiaccio, ICE League 2022: Val Pusteria rimonta Bolzano nel derby e vince all’overtime (Di venerdì 21 gennaio 2022) La serata di ICE Hockey League 2021-2022 vedeva sul ghiaccio quattro incontri ma, su tutti, spiccava l’attesissimo derby italiano tra HCB Alto Adige Alperia e Val Pusteria. Al PalaOnda di Bolzano, davanti ad una bellissima cornice di 2.348 spettatori, il successo è andato agli ospiti, abili a ribaltare un match che sembrava ormai nelle mani dei Foxes, andando a conquistare nel supplementare i 3 punti di grande importanza per il prosieguo della loro annata. HCB Alto Adige Alperia – Val Pusteria 2-3 dopo overtime: dopo un primo tempo decisamente equilibrato, chiuso sullo 0-0, i Foxes sbloccano il punteggio in avvio di secondo parziale. Al minuto 27:15 ci pensa Findlay a siglare l’1-0 su assist di Gazley. Val Pusteria prova a non mollare, ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) La serata di ICE2021-vedeva sulquattro incontri ma, su tutti, spiccava l’attesissimoitaliano tra HCB Alto Adige Alperia e Val. Al PalaOnda di, davanti ad una bellissima cornice di 2.348 spettatori, il successo è andato agli ospiti, abili a ribaltare un match che sembrava ormai nelle mani dei Foxes, andando a conquistare nel supplementare i 3 punti di grande importanza per il prosieguo della loro annata. HCB Alto Adige Alperia – Val2-3 dopo overtime: dopo un primo tempo decisamente equilibrato, chiuso sullo 0-0, i Foxes sbloccano il punteggio in avvio di secondo parziale. Al minuto 27:15 ci pensa Findlay a siglare l’1-0 su assist di Gazley. Valprova a non mollare, ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2022: Val Pusteria rimonta Bolzano nel derby e vince all’overtime - FrancescoPonzin : RT @mastrobradipo: la città che fatica a ritrovare la sua identità nonostante la squadra campione di hockey sul ghiaccio, dove se non apre… - masaraht : RT @mastrobradipo: la città che fatica a ritrovare la sua identità nonostante la squadra campione di hockey sul ghiaccio, dove se non apre… - miicmiic : RT @mastrobradipo: la città che fatica a ritrovare la sua identità nonostante la squadra campione di hockey sul ghiaccio, dove se non apre… - mastrobradipo : la città che fatica a ritrovare la sua identità nonostante la squadra campione di hockey sul ghiaccio, dove se non… -