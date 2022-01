Hellas Verona-Bologna, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia ufficialmente questa sera la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La prima tappa di questa tornata sarà ospitata dalla terra veneta, precisamente dalla città di Verona. I padroni di casa dell’Hellas Verona ospitano il Bologna con l’obiettivo di continuare a vincere. La compagine di Igor Tudor è attualmente al decimo a meno cinque dalla zona europea: nelle ultime cinque di campionato, gli Scaligeri hanno messo insieme sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La formazione di Sinisa Mihajlovic alberga al tredicesimo posto con 27 punti incamerati: nelle ultime cinque, lo score dei Felsinei è di una vittoria e quattro ko. Ecco le ultime da Hellas Verona-Bologna con le probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia ufficialmente questa sera la ventitreesima giornata del campionato diA. La prima tappa di questa tornata sarà ospitata dalla terra veneta, precisamente dalla città di. I padroni di casa dell’ospitano ilcon l’obiettivo di continuare a vincere. La compagine di Igor Tudor è attualmente al decimo a meno cinque dalla zona europea: nelle ultime cinque di campionato, gli Scaligeri hanno messo insieme sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La formazione di Sinisa Mihajlovic alberga al tredicesimo posto con 27 punti incamerati: nelle ultime cinque, lo score dei Felsinei è di una vittoria e quattro ko. Ecco le ultime dacon le...

