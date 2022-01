Gwyneth Paltrow lancia la candela "Hands Off My Vagina" per l'anniversario della sentenza sull'aborto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gwyneth Paltrow ha deciso di celebrare l'anniversario della storica sentenza statunitense sull'aborto con una nuova candela in edizione limitata: Hands Off My Vagina. Gwyneth Paltrow, la celebre attrice hollywoodiana diventata recentemente imprenditrice, ha affermato che la candela Hands Off My Vagina, in uscita il 22 Gennaio, onorerà il caso Roe v Wade. Nella famosa sentenza del 1973, la Corte Suprema degli Stati Uniti decise che il diritto della donna all'aborto dovesse rientrare nel diritto alla privacy tutelato dal Quattordicesimo Emendamento. La storica sentenza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha deciso di celebrare l'storicastatunitensecon una nuovain edizione limitata:Off My, la celebre attrice hollywoodiana diventata recentemente imprenditrice, ha affermato che laOff My, in uscita il 22 Gennaio, onorerà il caso Roe v Wade. Nella famosadel 1973, la Corte Suprema degli Stati Uniti decise che il dirittodonna all'dovesse rientrare nel diritto alla privacy tutelato dal Quattordicesimo Emendamento. La storica...

