Guido De Martini | il leghista che non voterà per il Quirinale | «Mi ribello al Green pass»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il deputatoDeè uno dei Grandi Elettori con il problema del. Attualmente l’oculista in aspettativa dalla Asl si trova infatti in Sardegna: «Non posso raggiungere Roma», dove da lunedì si vota per il. Ma non vuole far sapere se è vaccinato o meno: «Potrei aver fatto due dosi e non la terza, aver diritto a un’esenzione che non mi è stata concessa… La mia è una battaglia di principio, di libertà. Io non sono contro i vaccini, sono contro l’obbligo vaccinale». Che «è stato messo solo in Turkmenistan, Tagikistan, Indonesia e Micronesia. Una compagnia esigua e un po’ strana». In realtà giusto ieri l’obbligo vaccinale è stato approvato in Austria. Deavrebbe potuto partire prima: «Ma poi come sarei tornato in Sardegna? ...