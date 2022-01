Guendalina Tavassi | bagarre davanti alla scuola dei figli | “Aggredito il nuovo compagno”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non c’è pace per l’ex gieffina Ad aggredire il suofidanzato sarebbe stato il suo ex marito Federico Perna Perizona Magazine.

sonoanna55 : Guendalina Tavassi aggredita nuovamente. Qualsiasi sia il suo stile di vita, questa violenza, ancora una volta, è i… - occhio_notizie : Guendalina Tavassi, aggressione al fidanzato: è stato l'ex marito? #guendalinatavassi - Nonnohyunmrd : Ma in che senso Guendalina Tavassi è stata aggredita insieme al nuovo compagno dall'ex violento? Ma lo vogliamo arr… - PasqualeMarro : #GuendalinaTavassi, violenta aggressione al fidanzato. I fatti - ParliamoDiNews : Guendalina Tavassi, violenta aggressione al fidanzato: i fatti, ora parla lei #guendalina #tavassi #violenta… -

Non c'è pace per l'ex gieffina e per il suo nuovo compagno: da una prima ricostruzione dei fatti ci sarebbe di mezzo l'ex Umberto L'articolo, violenta aggressione al fidanzato: i fatti, ora parla lei proviene da Gossip e Tv. Guendalina Tavassi e il suo fidanzato avrebbero subito una violenta aggressione. Argomenti trattati: l'aggressione: il messaggio e Umberto D'... Guendalina Tavassi ha denunciato sui social l'aggressione al suo fidanzato, i dubbi sono sull'ex marito Umberto D'Aponte... Il fidanzato di Guendalina Tavassi è stato vittima di un'aggressione: ecco cosa sarebbe accaduto e le parole dell'ex gieffina.