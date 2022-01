Green Pass non necessario al supermercato per i beni primari, Meloni: “Nuovo delirio del governo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – “Nuovo delirio del governo: senza il Green Pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare “beni primari”. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il “governo dei migliori” insieme alla sua cricca di “esperti”. Come nell’Afghanistan dei talebani e dei mullah. È rimasto solo Fratelli d’Italia ad opporsi a questa follia?”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che poi attacca il ministro della salute Roberto Speranza: “Quando si dimetterà sarà sempre troppo tardi”. E conclude: “Promesse non mantenute, restrizioni continue, attività allo stremo, rincari dei costi e delle bollette, sanità al collasso, confini spalancati ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – “del: senza ilsi potrà andare al, ma solo per comprare “”. Quali siano questie quali invece siano superflui lo decide il “dei migliori” insieme alla sua cricca di “esperti”. Come nell’Afghanistan dei talebani e dei mullah. È rimasto solo Fratelli d’Italia ad opporsi a questa follia?”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che poi attacca il ministro della salute Roberto Speranza: “Quando si dimetterà sarà sempre troppo tardi”. E conclude: “Promesse non mantenute, restrizioni continue, attività allo stremo, rincari dei costi e delle bollette, sanità al collasso, confini spalancati ...

GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - giangolz : Ieri ho scritto sul Green Pass (base) e la strampalata proposta di distinguere all'interno degli esercizi commercia… - zolu67 : RT @vitalbaa: Senza green pass non si potrà nemmeno entrare alla Posta per ritirare la pensione o in un centro per l’impiego. Queste non so… -