Green Pass nei supermercati: cosa si potrà comprare senza averlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si potrà avere accesso senza Green Pass, dal 1 febbraio 2022, ad un numero ristretto di attività, tra cui quello relativo alla vendita di beni alimentari di prima necessità. Come riportato dal ‘corriere.it‘, nei supermercati senza la certificazione verde si potrà comprare solo cibo e null’altro, almeno secondo il nuovo Dpcm che Draghi ha firmato questa mattina. Il rispetto delle regole dovrà essere garantito dai titolari delle attività mediante l’esecuzione di controlli a campione. Sarà possibile entrare, senza il Green Pass, nei negozi con vendita di alimenti e bibite (ipermercati, supermercati, discount, minimercati ed altri negozi non specializzati, sempre di natura alimentare), ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Siavere accesso, dal 1 febbraio 2022, ad un numero ristretto di attività, tra cui quello relativo alla vendita di beni alimentari di prima necessità. Come riportato dal ‘corriere.it‘, neila certificazione verde sisolo cibo e null’altro, almeno secondo il nuovo Dpcm che Draghi ha firmato questa mattina. Il rispetto delle regole dovrà essere garantito dai titolari delle attività mediante l’esecuzione di controlli a campione. Sarà possibile entrare,il, nei negozi con vendita di alimenti e bibite (ipermercati,, discount, minimercati ed altri negozi non specializzati, sempre di natura alimentare), ...

