Green Pass nei negozi, le regole del Dpcm: chi non lo ha nei supermercati solo per “beni essenziali” e non si può ritirare la pensione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 1° febbraio chi non ha un Green Pass rafforzato né il risultato negativo di un tampone potrà entrare nei supermercati solo per comprare il cibo. Impossibile invece ritirare la pensione negli uffici postali, visto che gli over 50 sono tra le categorie che hanno l’obbligo vaccinale. Sono alcune delle regole previste del Dpcm con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato l’elenco di attività commerciali in cui si potrà continuare ad accedere senza essere vaccinati o tamponati. Nella lista compaiono supermercati e negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza Pass sarà possibile anche entrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 1° febbraio chi non ha unrafforzato né il risultato negativo di un tampone potrà entrare neiper comprare il cibo. Impossibile invecelanegli uffici postali, visto che gli over 50 sono tra le categorie che hanno l’obbligo vaccinale. Sono alcune dellepreviste delcon cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato l’elenco di attività commerciali in cui si potrà continuare ad accedere senza essere vaccinati o tamponati. Nella lista compaionodi alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senzasarà possibile anche entrare ...

