Green pass nei negozi, il decreto: dai supermercati alle farmacie, ecco dove non servirà (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firmato il Dpcm con l’elenco delle attività commerciali dove, dal 1° febbraio, sarà possibile continuare ad accedere senza il certificato verde: ci sono supermercati e negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. ecco l’elenco. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firmato il Dpcm con l’elenco delle attività commerciali, dal 1° febbraio, sarà possibile continuare ad accedere senza il certificato verde: ci sonodi alimentari,, para, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento.l’elenco.

