Green pass e negozi esenti | chi rischia la zona arancione | cosa succede in Italia

E' slittata a oggi la firma del premier Mario Draghi al Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il Green pass base dall'1 febbraio. Il rinvio, hanno spiegato ieri fonti di Palazzo Chigi, è dovuto ad alcune limature da apportare al testo. C'è inoltre attesa per i nuovi dati del monitoraggio Iss sulla situazione Covid in Italia che potrebbero determinare da lunedì il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione di alcune Regioni. Tra queste il Piemonte, "ma si attende la valutazione definitiva e ufficiale da parte della Cabina di regia ministeriale" ha fatto sapere la Regione. A pesare l'impatto della variante Omicron nel Paese e i ricoveri in area medica e terapia intensiva. Ieri in Italia si sono registrati ...

