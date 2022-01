Grande Fratello Vip, trentaseiesima puntata in diretta – Eliminati Valeria e Giacomo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Soleil e Delia - GF Vip 6 Il Grande Fratello Vip 6 arriva alla trentaseiesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della trentaseiesima puntata 21.39: Breve anteprima. 21.42: “Grande Fratello Vip, beato chi t’ha messo al mondo”. Signorini dà così il via alla nuova puntata, ricordando che sono passati 131 giorni dalla prima puntata. Arriva in studio Alex Belli, che tra poco entrerà nella casa: “Ho delle domande e delle cose da dire a Delia e a Sole”. 21.46: Il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Soleil e Delia - GF Vip 6 IlVip 6 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: laminuto per minuto della21.39: Breve anteprima. 21.42: “Vip, beato chi t’ha messo al mondo”. Signorini dà così il via alla nuova, ricordando che sono passati 131 giorni dalla prima. Arriva in studio Alex Belli, che tra poco entrerà nella casa: “Ho delle domande e delle cose da dire a Delia e a Sole”. 21.46: Il ...

