Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si avvicina a Soleil Sorge, Lulù Selassié è furiosa: «Basta fare l’amica» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lulù Selassié e sua sorella Jessica ultimamente sono molto distanti da Sophie Codegoni; la gieffina è stata messa in guardia da sua madre e per questo motivo si è trovata ad avvicinarsi a Soleil Sorge. Proprio ieri, però, la minore delle Principesse etiopi ha preso malissimo questa svolta di Sophie e ne ha parlato con... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 gennaio 2022)e sua sorella Jessica ultimamente sono molto distanti da; la gieffina è stata messa in guardia da sua madre e per questo motivo si è trovata adrsi a. Proprio ieri, però, la minore delle Principesse etiopi ha preso malissimo questa svolta die ne ha parlato con...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - sophocata : niente più jeru niente più grande fratello perché la maggior parte degli ascolti nel live li fanno grazie a noi quindi vaffanculo #jeru - koala_moonlight : caro grande fratello ho una brutta notizia per voi altro che niente più #jeru perché più provate ad affossarci più… - zazoomblog : Grande Fratello Vip è scontro tra Manila Nazzaro e Sophie Codegoni: ecco perché (VIDEO) - #Grande #Fratello… -