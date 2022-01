Grande Fratello Vip, show Delia Duran: “Sono qui per te, mi piaci tu” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Delia Duran sembra allontanarsi sempre di più da Alex Belli, e lo si capisce anche dalle ultime confidenze nella casa del Gf Vip 2021. La bella attrice sudamericana ha infatti spiegato di essere entrata nella dimora più spiata d’Italia per trovare un nuovo uomo, strizzando poi l’occhio a Barù, altro concorrente del reality show di casa Mediaset. Lo ‘sfogo’ è giunto nella nottata passata, quando appunto Delia Duran ha spiegato: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito – le parole riportate dai colleghi di Biccy.it – Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra Sono qui, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022)sembra allontanarsi sempre di più da Alex Belli, e lo si capisce anche dalle ultime confidenze nella casa del Gf Vip 2021. La bella attrice sudamericana ha infatti spiegato di essere entrata nella dimora più spiata d’Italia per trovare un nuovo uomo, strizzando poi l’occhio a Barù, altro concorrente del realitydi casa Mediaset. Lo ‘sfogo’ è giunto nella nottata passata, quando appuntoha spiegato: “venuta qua a trovare un nuovo marito – le parole riportate dai colleghi di Biccy.it –qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegraqui, ...

