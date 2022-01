Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme coppia finta per avere le clip? Accuse dai coinquilini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi ha puntato Federica Calemme non appena è entrata nella casa: il loro flirt ancora acerbo, però, non convince gli altri gieffini. Ma perché? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Jessica Selassié: pace fatta dopo lo scontro per Basciano (VIDEO) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: coppia finta? Gianmaria Antinolfi è passato da... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha puntatonon appena è entrata nella casa: il loro flirt ancora acerbo, però, non convince gli altri gieffini. Ma perché? Leggi anche:Vip, Sophie Codegoni e Jessica Selassié: pace fatta dopo lo scontro per Basciano (VIDEO)è passato da...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - commentaribus : RT @discepolo_delGF: Altro motivo per cui il grande fratello rappresenta la società italiana, Alex dice che ha fatto sesso o preliminari co… - claudiamutti67 : @rainbow20202020 comunque Vale e' gia' 2 giorni che dice che il Grande Fratello a loro dice che non serve facciano le valigie - MeleGiorgio : @Sylvie26804002 e tu come fai a guardare amici, uomini e donne, grande fratello, i pacchi, la tana, la talpa...zoro… -