Grande Fratello Vip anticipazioni: una sorpresa per Manila e chi verrà eliminato? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip 6 nella prima serata di venerdì 21 gennaio 2022. Le porte del reality di Canale5 si apriranno nuovamente per dare vita ad una nuova scoppiettante puntata che mostrerà al pubblico chi dovrà abbandonare la casa tra i nominati Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié ed il concorrente unico dato dalla coppia Giacomo Urtis – Valeria Marini. A partire dalle ore 21:35 Alfonso Signorini si muoverà tra le scottanti dinamiche che avvengono dentro la casa, rinvigorite dall’ingresso di Delia Duran che di fatto ha spaccato la casa. Non mancheranno i commenti delle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, negli ultimi giorni sempre più ai ferri corti e che non se le sono mandate a dire sui social. Scopri le anticipazioni di tutti i temi di puntata in onda su Canale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo appuntamento settimanale per ilVip 6 nella prima serata di venerdì 21 gennaio 2022. Le porte del reality di Canale5 si apriranno nuovamente per dare vita ad una nuova scoppiettante puntata che mostrerà al pubblico chi dovrà abbandonare la casa tra i nominati Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié ed il concorrente unico dato dalla coppia Giacomo Urtis – Valeria Marini. A partire dalle ore 21:35 Alfonso Signorini si muoverà tra le scottanti dinamiche che avvengono dentro la casa, rinvigorite dall’ingresso di Delia Duran che di fatto ha spaccato la casa. Non mancheranno i commenti delle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, negli ultimi giorni sempre più ai ferri corti e che non se le sono mandate a dire sui social. Scopri ledi tutti i temi di puntata in onda su Canale ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - Barbara24367112 : RT @justalostboy991: Il Grande Fratello di quest'anno è formato dai Fan di Soleil e dagli Haters di Soleil. Ruota TUTTO intorno a lei. Inut… - shito_do : RT @Terra_Pianeta: Sono appena venuta a conoscenza dell'esistenza di raccolte fondi per far volare degli aerei sopra la casa del Grande Fra… - Pameluccia16 : RT @Soleilandia: Barú: 'Io ho già chiesto al Grande Fratello di mandarla in una spa in Svizzera (Delia) per rilassarsi e di trovare un pò d… -