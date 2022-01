“Grande Fratello Vip”, anticipazioni puntata del 21 gennaio: Alex Belli ritorna in Casa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Trentaseiesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, stasera 21 gennaio dalle 21:30 su Canale 5 Grande Fratello Vip, ritorna stasera 21 gennaio su Canale 5 Alex Belli torna nella Casa. L’ex concorrente di questa edizione di “Gf Vip” farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesi della sua vita e dove ora c’è una convivenza forzata tra la moglie Delia Duran e “l’amica speciale” Soleil Sorge. I giorni scorsi sono stati molto turbolenti e tra i concorrenti si è tanto parlato del “triangolo Delia-Alex-Soleil”. Con chi sarà il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Trentaseiesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, stasera 21dalle 21:30 su Canale 5Vip,stasera 21su Canale 5torna nella. L’ex concorrente di questa edizione di “Gf Vip” farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesi della sua vita e dove ora c’è una convivenza forzata tra la moglie Delia Duran e “l’amica speciale” Soleil Sorge. I giorni scorsi sono stati molto turbolenti e tra i concorrenti si è tanto parlato del “triangolo Delia--Soleil”. Con chi sarà il ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, venerdì 21 gennaio 2022 Oggi, venerdì 21 gennaio 2022, trentaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 , in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5. Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera Stasera, venerdì 21 gennaio 2022, in ...

Grande Fratello Vip gossip: love story tra due concorrenti entrati da poco? Love story in corso tra Delia Duran e Barù nella casa del Grande Fratello Vip? Quest'anno nella casa del Grande Fratello Vip ci sono molti flirt, coppie e love story tra i concorrenti. Nelle ultime ore Barù , dopo aver smentito un possibile interesse per ...

Grande Fratello Vip: Francesca Cipriani a ruota libera su Delia Duran, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo ComingSoon.it Preferito Grande Fratello Vip: tra Soleil e Sophie, cosa dicono i sondaggi Siamo pronti anche oggi a rivivere le nuove emozioni all’insegna del Grande Fratello Vip. Continua il testa a testa tra le due amiche-nemiche, Soleil Sorge da una parte e Sophie Codegoni dall’altra.

Grande Fratello VIP, stasera 21 gennaio: Alex Belli torna nella casa (ANTICIPAZIONI) Le anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello VIP rivelano ritorno tanto atteso: Alex Belli sarà uno dei protagonisti della serata e farà tappa dentro la casa di Cinecittà. Scopriamo ...

