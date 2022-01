Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 21 gennaio 2022: concorrenti in nomination, ospiti di stasera, ultime news ed eliminato (Di venerdì 21 gennaio 2022) A distanza di pochi giorni dall’ultima messa in onda, sta per tornare, per concludere in bellezza la settimana, il classico e imperdibile appuntamento del venerdì sera con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Il pubblico, infatti, si è ormai affezionato alle storie dei ‘vipponi’, con amori che nascono, frequentazioni che finiscono, litigate sempre più accese e tensioni dietro l’angolo. Cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti in nomination rischia l’eliminazione? Scopriamolo insieme! Grande Fratello Vip, anticipazioni 21 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination In nomination questa sera, quindi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) A distanza di pochi giorni dall’ultima messa in onda, sta per tornare, per concludere in bellezza la settimana, il classico e imperdibile appuntamento del venerdì sera con ilVip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Il pubblico, infatti, si è ormai affezionato alle storie dei ‘vipponi’, con amori che nascono, frequentazioni che finiscono, litigate sempre più accese e tensioni dietro l’angolo. Cosa succederà? Chi deiinrischia l’eliminazione? Scopriamolo insieme!Vip,21: chi sono iinInquesta sera, quindi a ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - 95_addicted : RT @tvblogit: Alda d’Eusanio: “GF Vip? Rete di protezione per Katia Ricciarelli. Io cacciata a pedate!” - SerieTvserie : Alda d’Eusanio: “GF Vip? Rete di protezione per Katia Ricciarelli. Io cacciata a pedate!” - SerieTvserie : GF Vip 6, Delia Duran: “Sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro” (video) -