Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio sbotta: “Ho fatto causa a Mediaset, hanno distrutto 40 anni di carriera. Io cacciata a pedate, Katia Ricciarelli no” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Esattamente un anno fa, di questi tempi, Alda D’Eusanio veniva eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip a seguito di alcune pesanti dichiarazioni su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. “Un comportamento grave e imperdonabile” di “una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”, si leggeva nel comunicato dell’azienda. Dopo le scuse è seguito un lungo silenzio. D’Eusanio è infatti letteralmente sparita dalla tv. Adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e al settimanale Nuovo ha detto: “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Esattamente un anno fa, di questi tempi,veniva eliminata dalla Casa delVip a seguito di alcune pesanti dichiarazioni su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. “Un comportamento grave e imperdonabile” di “una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”, si leggeva nel comunicato dell’azienda. Dopo le scuse è seguito un lungo silenzio.è infatti letteralmente sparita dalla tv. Adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e al settimanale Nuovo ha detto: “Ho. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di ...

Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio contro Signorini e Mediaset: "Ho fatto causa. Katia Ricciarelli protetta, io cacciata"

