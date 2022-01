Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della trentaseiesima puntata: Alex Belli torna nella Casa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 6, il reality show prodotto da Endemol Shine e condotto come sempre da Alfonso Signorini affiancato dalle due immancabili opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Di seguito il comunicato stampa con tutte le anticipazioni sulla trentaseiesima puntata che vedremo in onda questa sera, in cui a farla da padrone sarà ancora una volta il triangolo Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran: Alex Belli torna nella Casa. L’ex concorrente di questa edizione di “Gf Vip” farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesi della sua vita e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladelVip 6, il reality show prodotto da Endemol Shine e condotto come sempre da Alfonso Signorini affiancato dalle due immancabili opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Di seguito il comunicato stampa con tutte lesullache vedremo in onda questa sera, in cui a farla da padrone sarà ancora una volta il triangolo– Soleil Sorge – Delia Duran:. L’ex concorrente di questa edizione di “Gf Vip” farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesisua vita e ...

