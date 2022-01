Grande Fratello, dopo il cancro una bella notizia: “Potrò rimanere incinta fra due anni” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sono stati mesi facili per un’ex protagonista del Grande Fratello 4. dopo aver vissuto dei momenti particolarmente drammatici, arriva finalmente una buona notizia. E’ Carolina Marconi l’ex gieffina che ha preso parte alla quarta edizione del reality di Mediaset: il GF Nip. La 43enne voleva coronare il sogno di diventare madre quando ha scoperto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sono stati mesi facili per un’ex protagonista del4.aver vissuto dei momenti particolarmente drammatici, arriva finalmente una buona. E’ Carolina Marconi l’ex gieffina che ha preso parte alla quarta edizione del reality di Mediaset: il GF Nip. La 43enne voleva coronare il sogno di diventare madre quando ha scoperto L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - Laura46731095 : RT @Soleilcentrica: Grande fratello come avete potuto ? non era vostro diritto censurarmi proprio questo, proprio loro #gfvip https://t.c… - elebenny98 : @lackoflov3 Canale 55, app Mediaset Play Infinity, La5 e dal sito del Grande Fratello - Lorenzo83497205 : RT @Soleilandia: Cioé quest'uomo é stato squalificato e continuano sia a farlo parlare in studio, che ad invitarlo a ritornare in casa e co… -