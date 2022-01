Governo | Cdm impugna leggi regioni Sardegna | Sicilia e Umbria

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Sono tre, su un totale di 22 esaminate, leregionali che il Consiglio dei ministri ha deciso dire oggi, nel corso della riunione a Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini - si legge nella nota diramata dopo il Cdm - ha esaminato ventidueregionali e ha deliberato dire: la legge della regionenumero 17 del 22/11/2021, 'Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale', in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla regionedallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 3, 9, 81, terzo comma, 97, 117, primo comma, secondo comma, lettera c), h), ...

Governo approva decreto ristori e bollette/ Sostegni a imprese e interventi per trasporti Di fatto, ... COSA CAMBIA DALL'1 FEBBRAIO Inizialmente l'orientamento del governo sembrava quello di esentare dall' ...17.39 Bollette, Cdm: ok ad altri 1,7 mld Con lo stanziamento di un 1,7 mld deciso dal Cdm oggi le misure varate dal governo contro il caro bollette sono pari in tutto a "5,5 mld". E' quanto emerge dal comunicato finale del Cdm. "L'Esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 ..."Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini - si legge nella nota diramata dopo il Cdm - ha esaminato ventidue leggi regionali e ...Per il decreto dovrebbero essere stanziati 1,6 miliardi di euro. Previsti lo stop delle tasse per sale da ballo e discoteche. Aiuti anche alle Regioni, che riceveranno 400 milioni per fronteggiare la ...