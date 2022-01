Golf | PGA Tour | Cantlay ed Hodges al comando del The American Express al termine del primo round Buon esordio di Francesco Molinari

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Iisti del PGAhanno raggiunto la California per darsi battaglia nel The(montepremi 7,6 milioni di dollari) dopo i due fine settimana in cui si sono sfidati alle Hawaii . L’evento, nato nel 1960 sotto il nome di Desert Classic, si snoda su tre differenti percorsi par 72. Si tratta del La Quinta Country Club, dello Stadium Course, e del Nicklausnament Course. Nei primi treisti partecipanti si alterneranno su ognuno dei tre percorsi situati a La Quinta (California, Stati Uniti), ed aldella terza tornata i migliori 65 della leaderboard supereranno il taglio e potranno giocarsi la vittoria nel quarto ed ultimoprevisto sullo Stadium Course. Si è da poco concluso il ...

Advertising

zazoomblog : Golf PGA Tour: grandi nomi in campo questa settimana al The American Express. Torna Francesco Molinari - #Tour:… - CatelliRossella : PGA Tour: Francesco Molinari riparte dalla California - ANSA Golf - - giornali_it : Pga Tour, Francesco Molinari riparte dalla California #15gennaio #QuotidianiSportivi #CorriereDelloSport - Luxgraph : Golf, Pga Tour: Molinari riparte dalla California - sportface2016 : #Golf | #PGATour: #Molinari riparte dalla California -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA

... Discovery+, Euro Volley Tv) 17.30 CALCIO A 5 (Europei, fase a gironi) - Kazakhstan - Slovenia (diretta streaming su uefa.tv) 17.40Tour) - The American Express, primo giro (diretta tv ...Primo golfista a vincere al debutto ilChampionship e il The Open , Morikawa è ormai tra i grandi della disciplina. Field di assoluto livello ad Abu Dhabi. Tra i candidati al titolo ecco poi ...I golfisti del PGA Tour hanno raggiunto la California per darsi battaglia nel The American Express (montepremi 7,6 milioni di dollari) dopo i due fine settimana in cui si sono sfidati alle Hawaii . L' ...The American Express 2022 per il Golf PGA Tour ma questa settimana torna anche l'European Tour con l'Abu Dhabi HSBC Champions 2022.