Gli insegnanti inglesi sfidano Johnson: ‘Sbagliato togliere obbligo mascherine a scuola’ (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – I presidi inglesi sfidano Boris Johnson e insistono sull’obbligo di continuare ad indossare le mascherine a scuola, nonostante il premier abbia annunciato che la misura non è più ritenuta necessaria. Sono oltre 100, riporta il Telegraph, gli istituti scolastici che hanno scritto ai genitori per informarli che i loro figli dovranno continuare ad indossare le mascherine in classe, andando apertamente contro le indicazioni del governo. I presidi hanno dalla loro parte i sindacati, che avevano reagito con rabbia a quanto annunciato mercoledì dal premier alla Camera dei Comuni, con la decisione di cancellare l’obbligo per insegnanti e studenti, a partire da giovedì prossimo. Ieri, il ministro dell’Istruzione, Nadhim Zahawi, aveva insistito ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – I presidiBorise insistono sull’di continuare ad indossare lea scuola, nonostante il premier abbia annunciato che la misura non è più ritenuta necessaria. Sono oltre 100, riporta il Telegraph, gli istituti scolastici che hanno scritto ai genitori per informarli che i loro figli dovranno continuare ad indossare lein classe, andando apertamente contro le indicazioni del governo. I presidi hanno dalla loro parte i sindacati, che avevano reagito con rabbia a quanto annunciato mercoledì dal premier alla Camera dei Comuni, con la decisione di cancellare l’pere studenti, a partire da giovedì prossimo. Ieri, il ministro dell’Istruzione, Nadhim Zahawi, aveva insistito ...

