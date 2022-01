Gli insegnanti e i presidi sfidano Boris Johnson: “Sbagliato togliere l’obbligo delle mascherine in classe” (Di venerdì 21 gennaio 2022) I presidi sfidano Boris Johnson e insistono sull'obbligo di continuare ad indossare le mascherine a scuola, nonostante il premier abbia annunciato che la misura non è più ritenuta necessaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ie insistono sull'obbligo di continuare ad indossare lea scuola, nonostante il premier abbia annunciato che la misura non è più ritenuta necessaria. L'articolo .

Advertising

LaStampa : A Londra Boris Johnson invita gli insegnanti a togliere la mascherina: “gli allievi devono vedervi in faccia” - Agenzia_Ansa : Covid, una maestra ai colleghi no vax: 'State abbandonando i bimbi. La scuola è una comunità educante e per questo… - PCG_R : @GioxPex Sarà che ho avuto ottimi insegnanti, ma ricordo ancora che alle medie studiai la regola per cui non si dec… - ManForm_ : RT @il_piccolo: A Londra Boris Johnson invita gli insegnanti a togliere la mascherina: “gli allievi devono vedervi in faccia” - melinacugliari : RT @il_piccolo: A Londra Boris Johnson invita gli insegnanti a togliere la mascherina: “gli allievi devono vedervi in faccia” -