Gli e-sport sono una miniera d'oro per nuovi posti di lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) I videogiochi non sono solo passatempo. O almeno non lo sono più. Gare motoristiche, battle royale, giochi di strategia e tutti gli altri generi sono parte di una grande industria che mescola sport e intrattenimento: è il mondo degli e-sport, la versione definitiva dell'universo videoludico, che ormai si comporta come un vero e proprio segmento del mercato del lavoro, tra imprenditori, addetti e grandi sponsor. Tecnicamente si tratta di competizioni di videogiochi di livello professionistico. E questa è l'età dell'oro di un settore che nel 2021 ha raggiunto il miliardo di dollari di guadagni, secondo quanto riportato da Newzoo, una delle principali agenzie di monitoraggio del mondo gaming, con una crescita del +14,5% rispetto all'anno precedente, con molti ricavi provenienti da accordi ...

