Giusy Ferreri | il nuovo album “Cortometraggi”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il Festival di Sanremo,presenterà il suo ultimo”. Quando esce ildi? “” uscirà venerdì 18 febbraio. Ildi inediti contiene anche “Miele”, brano in gara al 72° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio “Gli Oasis di una volta”. “” è il sestoin studio die arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo”, uscito nel 2017. Così lacommenta il suoprogetto discografico: “Il titolo “” nasce dai miei live. Durante i ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : GIUSY FERRERI: il 18 febbraio esce il nuovo album di inediti “CORTOMETRAGGI”, contenente il brano in gara al 72° Fe… - foggylady : @IlContiAndrea Giusy Ferreri ha un viso cinematografico. - SleepyChris : UPDATE #3 Giusy Ferreri, Cortometraggi (18/02) - Tony969696 : CORTOMETRAGGI Il nuovo album di GIUSY FERRERI ?????????? #Sanremo2022 - radiofmfaleria : Giusy Ferreri - Gli Oasis Di Una Volta -

Ultime Notizie dalla rete : Giusy Ferreri

- È amico di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Morgan e... La Rappresentante di Lista con Cosmo : "Be My Baby" ( The Ronettes ); Highsnob e HU con MR Rain : "Mi Sono Innamorato di Te" ( Luigi Tenco );con Andy dei Bluvertigo : "Io ...Venerdì 18 febbraio uscirà “CORTOMETRAGGI” (Columbia/Sony Music), il nuovo album di inediti di GIUSY FERRERI contenente “MIELE”, brano in gara al 72° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in r ...Sanremo 2022, la cover di Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo che canteranno il brano Io vivrò senza te: il testo ed il significato ...