Giusy Ferreri: da oggi disponibile in pre-save l’album “Cortometraggi” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì 18 febbraio uscirà “Cortometraggi”, il nuovo album di inediti della cantante Giusy Ferreri. Il progetto discografico contiene “Miele”, il brano in gara al 72° Festival di Sanremo e il singolo attualmente in radio, “Gli Oasis di una volta”. “Cortometraggi”, da oggi disponibile in pre-save e pre-add al seguente link https://GiusyFerreri.lnk.to/Cortometraggi, è il sesto album in studio di Giusy Ferreri e arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo”, uscito nel 2017. A tal proposito, l’artista dichiara: «Il titolo “Cortometraggi” nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei Cortometraggi ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì 18 febbraio uscirà “”, il nuovo album di inediti della cantante. Il progetto discografico contiene “Miele”, il brano in gara al 72° Festival di Sanremo e il singolo attualmente in radio, “Gli Oasis di una volta”. “”, dain pre-e pre-add al seguente link https://.lnk.to/, è il sesto album in studio die arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo”, uscito nel 2017. A tal proposito, l’artista dichiara: «Il titolo “” nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei...

Advertising

AnsaLiguria : Giusy Ferreri, torno a Sanremo per spiazzare con una nuova me. Il 18 febbraio esce il nuovo album Cortometraggi… - Tony969696 : RT @Spettakolo_mag: Nuovo album di @giusyferreri a 5 anni di distanza dal precedente. A Sanremo porta #LucioBattisti con @andyfluon https:… - Tony969696 : RT @ansa_liguria: Giusy Ferreri, torno a Sanremo per spiazzare con una nuova me - ansa_liguria : Giusy Ferreri, torno a Sanremo per spiazzare con una nuova me - Spettakolo_mag : Nuovo album di @giusyferreri a 5 anni di distanza dal precedente. A Sanremo porta #LucioBattisti con @andyfluon… -

Ultime Notizie dalla rete : Giusy Ferreri Sanremo: Amadeus svela i duetti e le cover ma se vuoi', di Lucio Battisti al quale renderà omaggio anche Giusy Ferreri con 'Io vivrò senza te', in coppia con Andy dei Bluvertigo . Massimo Ranieri omaggerà Pino Daniele con 'Anna verrà', ...

Giusy Ferreri, torno a Sanremo per spiazzare con una nuova me "Ho aspettato due anni, ma ora è tempo che Cortometraggi veda la luce". Giusy Ferreri, a cinque anni da "Girotondo", è pronta a rimettersi in gioco, come ama fare da sempre, con una veste sonora nuova, nuovi spunti, nuove idee. "Il disco era pronto da parecchio, ma c'è ...

Giusy Ferreri: da oggi disponibile in pre-save l’album “Cortometraggi” ZON.it Giusy Ferreri: dopo Sanremo, arriva il nuovo album “Cortometraggi” Il progetto, in uscita 5 anni dopo “Girotondo”, avrà all’interno l’ultimo singolo “Gli Oasis di una volta” e “Miele”, il brano che tra pochi giorni presenterà al Festival. La cantante spiega anche ...

Da “My way” a Tenco c’è tanta nostalgia nella serata delle cover ROMA. Da “My Way” di Frank Sinatra a “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco; da “You make me feel (like a natural woman)” di Aretha Franklin a “Canzone” di Don Backy, a “Your Song” di Elton John: i ...

ma se vuoi', di Lucio Battisti al quale renderà omaggio anchecon 'Io vivrò senza te', in coppia con Andy dei Bluvertigo . Massimo Ranieri omaggerà Pino Daniele con 'Anna verrà', ..."Ho aspettato due anni, ma ora è tempo che Cortometraggi veda la luce"., a cinque anni da "Girotondo", è pronta a rimettersi in gioco, come ama fare da sempre, con una veste sonora nuova, nuovi spunti, nuove idee. "Il disco era pronto da parecchio, ma c'è ...Il progetto, in uscita 5 anni dopo “Girotondo”, avrà all’interno l’ultimo singolo “Gli Oasis di una volta” e “Miele”, il brano che tra pochi giorni presenterà al Festival. La cantante spiega anche ...ROMA. Da “My Way” di Frank Sinatra a “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco; da “You make me feel (like a natural woman)” di Aretha Franklin a “Canzone” di Don Backy, a “Your Song” di Elton John: i ...