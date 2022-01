Giovane pestato a Scampia | in manette figlio del ras Petriccione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’del reggente del gruppo malavitoso didi via Vanella Grassi il ventenne arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli con l’accusa di avere fatto parte del gruppo di giovani ritenuti responsabili del pestaggio di un coetaneo di Melito di Napoli verificatosi nella notte del 7 gennaio scorso nei pressi dello stadio Landieri del Rione. Il padre, Salvatore, detto “o’ marenar”, detenuto da tempo, è ritenuto il fondatore del clan della “Nuova Vanella Grassi”, secondo gli inquirenti, suddiviso in tre gruppi legati tra di loro che fanno affari illeciti, prevalentemente con la droga, in tre diversi quartieri a Nord di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.