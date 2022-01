GfVip a luci rosse, Delia Duran a caccia: "Sono qui per trovare un nuovo uomo". E Barù... (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Sono venuta al Grande Fratello Vip per trovare un nuovo uomo, mi piace Barù”: Delia Duran adesso sorprende tutti. L'ex di Alex Belli (perché pare che si siano lasciati) si sbottona un po' di più. “Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d'allegria, basta essere triste. La vedova allegra Sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica“, dice. Ancora non si conosce la reazione di Belli, che solo pochi giorni fa aveva detto: “Non penso che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “venuta al Grande Fratello Vip perun, mi piace”:adesso sorprende tutti. L'ex di Alex Belli (perché pare che si siano lasciati) si sbottona un po' di più. “qui perun altro. Questa è la verità. Visto cheè tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d'allegria, basta essere triste. La vedova allegraqui, tiè.venuta qui per conquistare un grandecome. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica“, dice. Ancora non si conosce la reazione di Belli, che solo pochi giorni fa aveva detto: “Non penso che ...

