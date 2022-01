GF Vip, Soleil attacca Manila: 'Stavo male e tu non c'eri'. Lulù sbotta: 'Sei falsa' (Di venerdì 21 gennaio 2022) GF Vip, Soleil attacca Manila: 'Stavo male e tu non c'eri', interviene Lulù: 'Sei falsa'. La trentaseiesima puntata è tutta '', a farne le spese è l'amicizia che c'era con l'ex Miss Italia e che ormai ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) GF Vip,: 'e tu non c'eri', interviene: 'Sei'. La trentaseiesima puntata è tutta '', a farne le spese è l'amicizia che c'era con l'ex Miss Italia e che ormai ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP a salvarsi è... Soleil! #GFVIP - canz51 : @GrandeFratello Ma quale Grande Fratello VIP, io chiamerei la trasmissione ALEX E SOLEIL SHOW - gf_vip_news : CONTINUA A DIFENDERE SOLEIL, MA PER FAVORE, DELIA LASCIALO, CHE SCHIFO #GFVIP - gf_vip_news : Soleil: Noi difendiamo il giusto HO SENTITO MALE VERO??????? #GFVIP - fanpage : Durante l'ennesima lite in diretta, Delia ha invitato Soleil Sorge a cercarla su Wikipedia per capire la carriera c… -